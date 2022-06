Ostigard quarto centrale? CdM: "Affare non è già fatto, ma trattativa avviata". Le cifre

Il Napoli vuole Leo Ostigard come quarto centrale da aggiungere al pacchetto arretrato. E ha mosso passi importanti.

Il Napoli vuole Leo Ostigard come quarto centrale da aggiungere al pacchetto arretrato. E ha mosso passi importanti. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Non rappresenta ancora un acquisto già fatto ma la trattativa è avviata. Il Napoli vuole sfruttare il contratto in scadenza nel 2023 e convincere il Brighton a cederlo per circa 4 milioni di euro bonus inclusi".