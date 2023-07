Ottime notizie per ADL: per Cadena SER Mbappé lascerà il Psg l'anno prossimo

Secondo quanto riporta Cadena SER, il club della capitale spagnola starebbe perdendo la fiducia per acquistare l’attaccante francese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Real Madrid inizia a mollare la presa per Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta Cadena SER, il club della capitale spagnola starebbe perdendo la fiducia per acquistare l’attaccante francese del Paris Saint-Germain. La stella rossoblu, si legge, potrebbe lasciare la capitale transalpina ma soltanto nel 2024 quando il suo contratto andrà in scadenza per non rinunciare ai 180 milioni di euro. Questo potrebbe significare Osimhen ancora a Napoli almeno per un'altra stagione.