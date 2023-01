Ounahi, c'è l'ok al Napoli che studia la strategia migliore: la situazione

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il centrocampista dell'Angers resta ancora in piedi.

C'è l'ok di Azzedine Ounahi per il trasferimento al Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il centrocampista dell'Angers resta ancora in piedi.

"Il Napoli ci sta pensando, valuta, osserva, sottraendosi però ad aste, giacché sul ragazzo hanno posato gli occhi diversi club. Destinazione del tutto gradita quella napoletana, bisogna però trattare con il club francese che, per ora, chiede di più dei 20 milioni messi a disposizione dal Napoli che, in caso di acquisto, lo lascerebbe lì dov’è sino a giugno".