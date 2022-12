Ounahi extracomunitario: non può arrivare subito, ma è un nome per l'estate

Nome nuovo, ma neanche tanto, per il centrocampo azzurro, un'operazione legata eventualmente all'estate e non all'immediato

Nome nuovo, ma neanche tanto, per il centrocampo azzurro, un'operazione legata eventualmente all'estate e non all'immediato. Si parla di Azzedine Ounahi dell'Angers, 22 anni, protagonista di un Mondiale super con il Marocco. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, lo status di extracomunitario impedisce l'affondo. Per gennaio, sia chiaro: nella lista di luglio è in cima. E Giuntoli lavora.