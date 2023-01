Ounahi-Napoli, Cds: "Sarà trattativa lunghissima, deciderà il giocatore dove andare"

Sarà tutt'altro che semplice, come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa del Napoli per acquistare Ounahi dall'Angers

Sarà tutt'altro che semplice, come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa del Napoli per acquistare Ounahi dall'Angers: "Il Napoli ha cominciato un bel po’ di tempo fa, quando ha saputo che in Francia è arrivato anche il Leicester, ha annusato l’aria e ha capito che non sarebbe finita lì: e infatti, a pioggia, ecco nuovi, inevitabili corteggiatori, che finiscono per complicare le previsioni.