Ounas a prescindere da Pepè: se il Lille conferma i 25mln l'affare si può chiudere in pochi giorni

L’operazione Ounas è slegata da quella per Pepè. Lo disse chiaramente il presidente del Lille in un’intervista a Tuttosport. E così anche se dovesse saltare il trasferimento in azzurro di Pepè, non è detto che salti anche quello per Ounas. L’edizione odierna del Mattino spiega che se il club francese conferma la valutazione di 25 milioni di euro, l'operazione potrà chiudersi entro pochi giorni.