Ounas ad un passo dal Marsiglia, ma deve prima rinnovare col Napoli

Adam Ounas è ad un passo dal trasferimento al Marsiglia. Verrà, dunque, assecondato il suo desiderio di tornare in Francia. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Ma l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport focalizza l'attenzione su un aspetto: dato che il suo contratto è in scadenza nel 2022, Ounas deve prima rinnovare col Napoli per essere ceduto con questa formula.