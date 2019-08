Ounas al Nizza, anche la SSC Napoli ufficializza l'affare: confermata la formula

Dal Napoli al Nizza, solo a titolo temporaneo per ora. Adam Ounas torna in Francia, l'affare è ufficiale da ieri. Dopo il comunicato del club transalpino, è appena arrivata anche la comunicazione del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso".

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di @adamounas11 al @ogcnice. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso. pic.twitter.com/RdbxBrTkWm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2019