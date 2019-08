Ounas al Nizza, i dettagli dell'operazione: al Napoli 2,5 mln per il prestito

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il passaggio di Adam Ounas al Nizza. L'edizione odierna de Il Mattino fornisce i dettagli dell'operazione in uscita. L'esterno algerino passa in Ligue 1 in prestito (a 2,5 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni).