Ounas appetito da mezza Ligue 1: Giuntoli preferisce darlo in Francia piuttosto che al Cagliari

Adam Ounas è pronto per fare ritorno in Francia. Nonostante l'interesse del Cagliari, il ds azzurro Giuntoli preferisce l'ipotesi d'Oltralpe, in un calcio con meno pressioni e con maggiori garanzie di continuità. Il Bordeaux si è fatto vivo, come l'Olympique Marsiglia. Il Nizza negli ultimi giorni si è fatto avanti, e probabilmente non è finita qui. Insomma, il futuro dell'algerino pare essere la Ligue 1. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.