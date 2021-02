Ounas lascia il Cagliari: ha accettato il Crotone, nuovo prestito dal Napoli

Adam Ounas ha accettato il Crotone. L'esterno di proprietà del Napoli, che al Cagliari in prestito non ha trovato spazio, cambierà squadra in quest'ultimo giorno di mercato. Era stato chiesto del tempo per decidere, ora la scelta è fatta: l'algerino ha detto di sì al trasferimento in Calabria. Sarà risolto dunque il suo contratto con il Cagliari, per lui ci sarà un cambio di prestito - sempre via Napoli - e comincerà la sua nuova esperienza al Crotone. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.