Ounas non rinnova, l'addio quest'estate è probabile: piace a due club in Serie A

Adam Ounas non rinnoverà il contratto con il Napoli, in scadenza a giugno 2023, per questo in questa finestra di mercato è possibile che vada via.

