Ounas punta i piedi e non parte: ecco le due offerte bloccate dall'algerino

Il Napoli sta trovando difficoltà nel piazzare i giocatori in esubero o che non rientrano nei piani anche per le scadenze contrattuali. E' il caso di Adam Ounas (25), in scadenza nel 2023, che - secondo il Corriere dello Sport - continua a puntare i piedi: così le offerte di Torino e Monza restano in stand-by.