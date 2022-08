Ounas può partire in extremis: due club lo tengono tra le soluzioni last-minute

Quale futuro per Adam Ounas? Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'algerino potrebbe andar via in questi ultimi giorni di mercato

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale futuro per Adam Ounas? Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'algerino - che non è stato convocato per Fiorentina-Napoli a causa di un affaticamento muscolare - potrebbe partire in extremis. Monza e Sampdoria lo tengono infatti tra le soluzioni last-minute.