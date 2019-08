Ounas può tornare in Ligue 1: Lille favorito ma ci sono altri due club francesi

Quando arriverà Lozano, il Napoli cederà Verdi al Torino. Adam Ounas, invece, dovrà uscire per far posto ad un altro colpo in attacco, ad esempio James Rodriguez. Secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola il futuro dell'algerino è in Francia: Ounas piace al suo vecchio club, il Bordeaux, al Marsiglia ma anche al Lille, che resta favorito.