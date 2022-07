Ounas, sirene dalla Francia: ci sono due club sull'algerino

Sirene estere per Adam Ounas, che ha il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli e non ha trovato l'intesa con il club per il rinnovo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sirene estere per Adam Ounas, che ha il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli e non ha trovato l'intesa con il club per il rinnovo. Gli aggiornamenti arrivano dal Corriere dello Sport: "Cominciano ad arrivare richieste anche per Ounas, soprattutto dalla Francia: il solito OM e il solito Nizza. Un ritorno di fiamma. Fronte Deulofeu: trattativa in freezer e Gerard in attesa. Tutto dipende da Dybala, certo".