Ounas verso l'addio: il Napoli ha già scelto il sostituto

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile rivoluzione in attacco per il Napoli in vista del prossimo anno. Potrebbero partire in tanti, uno di questi è Adam Ounas che in questa stagione era rimasto come alternativa ma ha comunque giocato poco e reclama spazio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Se Ounas andrà via, il club ha intenzione di riportare alla base il classe 1998 Alessio Zerbin che a Frosinone si è messo in luce, in Serie B".