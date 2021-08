Ounas via per 12mln: spifferi di formule creative per accontentare ADL

Per fare cassa, il Napoli conta di cedere Adam Ounas. L’esterno offensivo algerino ha mercato sia in Italia (il Torino è la pista più calda) o all’estero ma il Napoli vuole monetizzare il massimo possibile. La richiesta del club azzurro è di 12 milioni di euro, le manifestazioni d’interesse sono tante e anche qualche spiffero di formule creative per accontentare sia il Napoli che Ounas. Il Monza si è spinto a presentare una cospicua proposta economica ma l’idea di andare in serie B non convince assolutamente il talento algerino. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.