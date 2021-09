Pagato 50mln, quanto vale ora Osimhen? La Gazzetta fa una prima valutazione

Quanto vale Victor Osimhen? Per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - quello dell'attaccante nigeriano è già un prezzo a nove cifre. Pagato 70 milioni di euro (50 milioni di euro cash, più contropartite) oggi l'ex Lille per il patron del Napoli ha già una valutazione superiore ai 100 milioni di euro.