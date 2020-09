Palladino su Sokratis: "Lui ama l'Italia, l'ho sentito qualche settimana fa..."

Raffaele Palladino, ex giocatore del Genoa dove ha giocato insieme a Sokratis, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare proprio l'eventuale passaggio del difensore greco al Napoli: "L'ho sentito qualche settimana fa, ci siamo solo salutati e detti niente col Napoli. Evidentemente non era in ballo nulla, ad oggi non mi ha scritto niente. Lui davvero ama l'Italia, e secondo me il suo desiderio è quello di tornare in Italia, mi auguro che possa venire qua. Ho fatto da cicerone a tanti calciatori del Napoli a trovare le case, qualsiasi calciatore venga a Napoli io faccio da cicerone perchè è una città meravigliosa e non semplice da vivere, do una mano ad un amico e lo faccio volentieri".