Palmeri annuncia: "Milik all'Atletico Madrid, affare vicino alla chiusura!"

Arek Milik si avvicina all'Atletico Madrid. Affare in dirittura d'arrivo. Sui social arriva l'annuncio del giornalista Tancredi Palmeri che scrive: "L'Atletico proseguie i suoi colloqui col Napoli per Milik. Distanza di 5 milioni, ottimismo per la chiusura". Ecco il tweet:

Atlético sigue en las charlas con el Napoli para Milik: distancia de 5 millones, optimismo para que se cierre — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 30, 2020