Palmeri annuncia: "Sarri ha l'accordo con la Juve, l'annuncio dopo la finale. Snai ha già chiuso le scommesse"

E’ fatta! La Juventus e Sarri hanno trovato l’accordo, scrive il giornalista di BeInSport Tancredi Palmeri sul sito della Snai annunciando anche che l'agenzia di scommesse non a caso ha deciso di chiudere le puntate sul prossimo tecnico bianconero: "Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus! L’accordo è stato concluso nei giorni scorsi, e dovrebbe legare la società bianconera e Sarri per i prossimi tre anni, a uno stipendio che si aggira sui 7 milioni di €.

La firma sull’accordo ufficiale potrà essere apposta solo non appena Sarri non sarà più sotto contratto con il Chelsea, ma nel frattempo si può parlare di precontratto, o opzione di vincolo. E ovviamente, per ragioni di rispetto verso gli impegni Blues, nessun annuncio verrà fatto prima di giovedì prossimo, l’indomani della finale di Europa League. Tutti i movimenti di Paratici nell’ultima settimana devono principalmente essere visti come volti al portare a termine questa trattativa, che vede il nodo principale nell’uscita di Sarri dal Chelsea: non tanto perché a Cobham vogliano trattenerlo, anzi, ma perché dovrà vedere se perderci soldi con delle dimissioni secche, o se Abramovich gli riconoscerà una buonuscita".