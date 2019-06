Palmeri: "Non c'è motivo per vendere Koulibaly alla Juve, Higuain andò via per una ragione..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport: "Higuain è andato via con la clausola dopo la rottura con De Laurentiis ed il passaggio alla Juve ci sta. Koulibaly invece non mi risulta abbia rotto con De Laurentiis per cui non ci sarebbe il motivo per venderlo alla diretta concorrente. In iù, non credo Sarri sia nella condizione di poter chiedere i calciatori ed essere accontentato".