Palomino finisce nel mirino del Rennes: è l'alternativa a Kim che è saltato

Non solo Arthur Theate nel mirino del Rennes. L'Equipe fa il punto sul mercato dei bretoni, che dopo aver visto sfumare l'obiettivo principale Kim Min-Jae, destinato al Napoli, cercano un altro centrale difensivo. Scartato Samuel Umtiti, le cui condizioni fisiche non convincono, avanza la candidatura di José Luis Palomino dell'Atalanta. 32 anni, l'argentino è un profilo più economico rispetto a Theate e conosce già il campionato francese avendo giocato due anni al Metz. In scadenza di contratto, il giocatore è valutato 10 milioni, negoziabili.