Parametro zero e ingaggio abbordabile: ancora viva la pista Adama Traoré

La Roma sfida Milan e Napoli per Adama Traoré. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno, fresco di svincolo dal Wolerhampton, è osservato dai giallorossi, che guardano con attenzione in Premier League. Non è un bomber implacabile, ma ha un fisico straordinario e può giocare in tutte le posizioni d'attacco. Il vantaggio più grande è quello che arriverebbe a parametro zero.

Il suo ingaggio è abbordabile, circa 3 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo però non è la prima scelta: se nei prossimi giorni si aprisse la possibilità di avere in prestito uno tra Scamacca o Morata, entrambi sarebbero preferiti. Il problema per questi due è la situazione contrattuale, che è assai più blindata rispetto a quella dello svincolato Traoré.