Paredes-Juve accelera Fabiàn al Psg: si è promesso ai bianconeri

Leandro Paredes resta promesso sposo della Juventus. Sebbene il PSG continui a chiedere 20 milioni per l'argentino - scrive oggi Tuttosport -, i dirigenti bianconeri lavorano senza sosta per metterlo a disposizione di Allegri. Prima, però, va liberato uno spazio in mediana: il nome più caldo è senza dubbio quello di Adrien Rabiot, corteggiato con grande insistenza dallo United.

Si punta a stringere anche per Depay: l'olandese è in trattativa con il Barcellona per rescindere il contratto, ma prima va chiarita la questione degli stipendi arretrati. La Signora sarebbe pronta a offrirgli un triennale da 6 milioni netti più bonus, ma nel frattempo ragiona sulle alternative: secondo quanto filtra dall'Austria, infatti, non sarebbe ancora del tutto tramontata la pista che conduce a Marko Arnautovic. Rimangono in corsa, anche se più defilati, pure i vari Muriel, Martial e Morata.