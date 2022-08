Paredes-Juve, affare vicino alla chiusura: decisiva l'amicizia con Di Maria

La Juventus aspetta Leandro Paredes, centrocampista classe 1995 del PSG e della nazionale argentina, per completare la mediana

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus aspetta Leandro Paredes, centrocampista classe 1995 del PSG e della nazionale argentina, per completare una mediana che, contro il Sassuolo all'esordio in campionato, non è stata perfetta, almeno nella prima parte di gara. Come riportato da "DAZN", l'amicizia dell'ex Roma con Di Maria sarebbe fondamentale nella preferenza del regista, che vuole ad ogni costo sbarcare a Torino. La Juve conta di poter portare il giocatore in Italia, e riuscire a trovare quindi l'accordo risolutivo con il PSG.