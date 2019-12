Paredes vuole lasciare il PSG: accostato al Napoli, è più probabile un passaggio alla Juve

Tra i tanti centrocampisti accostati al Napoli c'è anche Leandro Paredes. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, il centrocampista del PSG vorrebbe sì trasferirsi, ma soltanto alla Juventus. Sul piatto ci sarebbe uno scambio con Emre Can, per lo stesso motivo: la volontà di cambiare aria. E alla fine è questo che potrebbe fare la differenza e favorire i bianconeri, a caccia di un nuovo innesto in mediana.