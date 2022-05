Parma, da Gattuso a De Zerbi: Krause vuole un nome importante per la panchina

Con Beppe Iachini che appare sempre più lontano dalla riconferma sulla panchina in casa Parma si susseguono le voci sul possibile allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione

Con Beppe Iachini che appare sempre più lontano dalla riconferma sulla panchina in casa Parma si susseguono le voci sul possibile allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Paolo Zanetti, fresco d’addio al Venezia che però avrebbe chiesto un triennale, e di Fabio Grosso, che però è stato confermato dal Frosinone per bocca del presidente Stirpe.

Secondo La Gazzetta di Parma il presidente gialloblù Kyle Krause sognerebbe però un nome importante e per questo potrebbe provare a convincere uno fra Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, anche se appare difficile che i due possano accettare di ripartire dalla Serie B seppur in una piazza importante come Parma. Da non dimenticare poi Filippo Inzaghi, reduce dall'annata alla guida del Brescia.