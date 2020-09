Parma, in vista del Napoli prova a rinforzare la difesa: si punta su Djidji

Nelle scorse ore il Parma, prossimo avversario del Napoli in Campionato, è uscito allo scoperto per Koffi Djidji, difensore potenzialmente in uscita dal Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport i Ducali avrebbero recentemente superato la concorrenza del Crotone e ora vorrebbero provare a chiudere per l'acquisto del francese.