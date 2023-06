Partita ieri bozza contratto, confermata indiscrezione Rai: Garcia aveva già superato Galtier

Aurelio De Laurentiis riparte da Rudi Garcia. Troppo lunghi probabilmente i tempi per la risoluzione contrattuale di Galtier

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis riparte da Rudi Garcia. Troppo lunghi probabilmente i tempi per la risoluzione contrattuale di Galtier e ieri è arrivata la decisione finale di chiudere con l'ex tecnico della Roma. Già nella giornata di ieri, come anticipato da Ciro Venerato della Rai, dagli uffici della Filmauro era partita la bozza di contratto formalizzata poi dallo studio legale Grassani. Era per un tecnico francese, oggi abbiamo scoperto con precisione che si trattava di Rudi Garcia, in rialzo però già dalla serata di ieri. Sarà lui a raccogliere l'eredità, pesantissima, di Luciano Spalletti.