Patto Napoli-Osimhen: ecco la valutazione di ADL mentre si tenta il rinnovo

Osimhen il minimo garantito: 150 milioni, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando del patto tra il Napoli e il giocatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen il minimo garantito: 150 milioni, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando del patto tra il Napoli e il giocatore dopo l'incontro di ieri col suo agente: via solo se qualcuno fa un’offerta irrinunciabile ed intanto si lavora sul rinnovo

CIFRA - "In un clima di assoluta distensione, sapendo ognuno che esiste il gioco delle parti, De Laurentiis ha sostanzialmente sostenuto ciò che ha pure detto in pubblico: lui non vuole privarsi del centravanti, che è la luce degli occhi del Napoli, e se proprio dovesse piegarsi a queste logiche di mercato, allora mai meno di 150 milioni di euro, anzi di più e poi si vedrà quanto"

RINNOVO - "Per adeguare il contratto di Osimhen dev’esserci una offerta al centravanti che sia proporzionata alla valutazione determinata da Adl. I quattro milioni di euro attuali, chiaramente, non possono bastare, e dev’essere De Laurentiis a fare in modo che Calenda possa gioiosamente riferire al proprio centravanti che il Napoli dimostra fattivamente di volerlo tenere, con uno stipendio che ne premi e ne riconosca la sua quotazione".