Pau Lopez al Napoli e Meret alla Roma: lo scambio clamoroso confermato da Gazzetta

Ha del clamoroso la voce che rimbalza da La Gazzetta dello Sport. Paul Lopez a Napoli e Meret in giallorosso. Il tutto perché il portiere è in uscita dalla Capitale e la Roma apprezza Meret. Il quotidiano scrive che l'idea non è da scartare, anche perché in azzurro potrebbe tornare Sepe, in uscita dal Parma.