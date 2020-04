Pavarese su Boga: "Napoli ambiente ideale, esalterebbe la folla"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato del match di domani ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Boga? Già si è affermato in Italia, è un giocatore che ha già la mentalità della grande squadra. Potrà far bene e sicuramente Napoli è l'ambiente suo, esalterà la folla e si esalterà anche lui. Avrà modo di poter crescere e diventare un giocatore importante".