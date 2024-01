Pazza idea Salernitana: tentativo per Balotelli! Sabatini ci prova

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

In questi minuti, secondo quanto raccolto da TuttoSalernitana.com, è in corso una chiacchierata tra Sabatini-Balotelli per trovare un accordo che possa portare l’attaccante alla corte di Inzaghi. Il direttore generale è riuscito a convincere lo scettico Iervolino in merito alla bontà dell’operazione e all’utilità che l’attaccante dell’Adana Demirspor sia realmente interessato, per i prossimi sei mesi, a vestire la maglia della Salernitana. Seguiranno aggiornamenti.