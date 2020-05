Pedullà: "Aguero al Napoli? Nessuna conferma. Ma il Kun non è felice a Manchester e pensa all'addio"

"Sergio Aguero è stato accostato anche al Napoli, ma non abbiamo conferme". Lo scrive sul suo sito Alfredo Pedullà, che poi aggiunge: "Il Kun ha un contratto fino al 2021 con il City, non è particolarmente felice a Manchester (anche in virtù dell’esclusione dalle coppe per le prossime due stagioni, in attesa del TAS) e ora sta riflettendo seriamente circa il suo futuro. Aguero piace da sempre all’Inter, anche il club nerazzurro ha mandato messaggi indiretti, per caratteristiche sarebbe il naturale sostituto di Lautaro. Ecco perché, in attesa di capire i prossimi sviluppi, è uno dei nomi da tenere in considerazione per l’attacco nerazzurro".