Pedullà: "Balotelli andrebbe di corsa al Napoli, ma al momento tutti ci penserebbero prima di prenderlo..."

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sul mercato in casa Napoli: "Balotelli al Napoli? Si è distino per l'ultima operazione extra campo, tutti rifletterebbero prima di prenderlo. Balotelli ci andrebbe di corsa al Napoli per sue cose personali".