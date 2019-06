Pedullà chiarisce: "Nessun problema per Manolas, già si sente un difensore del Napoli!"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione 'Calciomercato', soffermandosi sul mercato in casa Napoli: "Manolas non è un problema, si sta allenando in Grecia, lui si sente in pectore un nuovo difensore del Napoli, verrà ufficializzato quando verrà definito l'affare Diawara".