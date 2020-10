Pedullà: "Chiesa? La Juve non ha fatto una cessione! Un mese per cedere Rugani in prestito..."

Nel corso di Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà è stato interrogato sulla situazione di Chiesa, in bilico agli ultimi giorni di mercato: "Chiesa? E' un errore di Paratici arrivare alla fine. La Juve non ha fatto una cessione, dai. Ha impiegato 1 mese per dare via Rugani, alla fine in prestito. Non si può arrivare a fine mercato su operazioni così. Chiesa è un'operazione pagherò, perciò si arriva alla fine".