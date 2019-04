Pedullà: "Fantasie su Icardi, il Napoli non paga certi ingaggi! Koulibaly? Altro che Juve, non partirà!"

I nomi accostati al Napoli sono tanti, ma di concreto al momento non c'è chissa quanto. A riferirlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato Sportitalia, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Ho letto qualche fantasia su Icardi: certi ingaggi il Napoli non li paga o comunque sarebbe un'eccezione. Manolas ha una clausola, ma la Roma ha grandi ambizioni e prima di parlare di cessioni dobbiamo capire che squadra vorrà fare. Tutte le big di serie A, tranne il Napoli, devono decidere la panchina e non è un dettaglio da poco. Koulibaly? Vederlo alla Juve sarebbe una sorpresa enorme in primis perché non credo che partirà e poi se dovesse partire, non credo andrà alla Juve.

L'infortunio di Lozano? Non conosco l'entità dell'infortunio, se si è rotto il crociato se ne riparla in autunno inoltrato e non credo affatto che il Napoli stia pensando di prenderlo e risparmiare sul cartellino. Con l'Arsenal il Napoli è stato impresentabile in entrambe le gare. Mi ha deluso soprattutto il fatto che la squadra sia apparsa demotivata. Mi aspetto un grande rapporto tra Ancelotti e Giuntoli e credo che il Napoli farà un grande mercato. De Laurentiis è nella condizione di prendere chiunque e non credo che arriveranno pesci grandissimi, ma grandi sì. Sarri? Dipende da se stesso: in Italia lo stanno cercando ed è normale che sia così, ma è probabile che voglia difendere il suo contatto al Chelsea”.