Pedullà: "Gattuso non vuole clausole. Sul mercato c'è una priorità, 3 in uscita..."

Alfredo Pedullà aggiorna la situazione legata al futuro di Gattuso su Sportitalia: "Rinnovo deve essere al netto di penali e clausole, cose che a Ringhio non piacciono. C'era un discorso impostato per il 2023 ma le parti si riaggiorneranno, chissà quando. L'importante era dare una serenità al colloquio e che andasse bene a tutti e due questa soluzione fino al 2021 senza clausole. Sul mercato obiettivi chiari e una priorità: prima vendere. Koulibaly, Allan, Milik i tre sul mercato. Poi se Hysaj non dovesse rinnovare c'è Faraoni, Veretout piace per il centrocampo, si farà un investimento a sinistra".