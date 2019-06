Pedullà: "Hysaj-Juventus, per Sarri è il terzino perfetto per equilibri tattici"

La Juventus sta per cedere Cancelo al Manchester City ed è alla ricerca del sostituto. Tra i nomi del possibile successore del terzino albanese c'è anche, o ancora, Elseid Hysaj. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, con firma di Alfredo Pedullà, fa sapere che per Sarri l'ex Empoli è il terzino perfetto per individuare i migliori equilibri tattici.