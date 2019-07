Pedullà: "Icardi non esclude James. Ancelotti vuole un altro attaccante, altri due nomi oltre l'interista"

Sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive a proposito delle trattative per James Rodriguez e Mauro Icardi: “I ragionamenti del Napoli a fuoco lentissimo su Icardi non comprendono James Rodriguez. Operazione da chiudere a prescindere, avvertendo la necessità di prendere un altro attaccante (Lozano, Rodrigo, oppure l’ormai ex stella dell’Inter).