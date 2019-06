Pedullà: "Il Milan ha scavalcato tutti per Veretout! Si può chiudere presto"

Milan, è assalto pieno a Jordan Veretout, classe 1993, in uscita dalla Fiorentina al punto che lo stesso Commisso in una recente intervista ha ammesso la probabile cessione. Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito: "Il Milan era in lista, come raccontato, ma nelle ultime ore ha scavalcato tutti con la concreta possibilità di chiudere presto. Per un centrocampo da ricostruire restano in lizza Sensi(vicino) e Praet, mentre Andersen è il profilo che piace di più a Giampaolo per la difesa".