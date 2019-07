Pedullà: "Il Napoli ha seguito Grimaldo per un anno e mezzo, ma ora ha cinque terzini..."

Non solo James Rodriguez. Su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà aggiorna la situazione relativa al mercato del Napoli: "Terzino? Dobbiamo aspettare l'eventuale uscita di Mario Rui. Per un anno e mezzo hanno seguito Grimaldo ma non l'hanno mai chiuso. Ora il Napoli ha cinque terzini e non vuole andare a prendere il sesto. Ora il Napoli cerca un centrocampista e due attaccanti. Piace Rodrigo ma la trattativa dipende da altri fattori. Al Torino piace Verdi ma non ci sono novità" le sue parole.