Pedullà: "Il Napoli respinge tutte le offerte per Fabiàn, almeno ora..."

Su Fabiàn Ruiz da mesi ci sono gli occhi di diversi club di mezza Europa, che vorrebbero mettere le mani sul centrocampista spagnolo. Il Napoli, però, ha di fatto rifiutato tutte le offerte per l'ex Betis, come scrive il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter: "Bakayoko-Milan: la pazienza pagherà, ingaggio da 3 milioni più bonus. Il Napoli respinge le offerte per Fabian Ruiz, almeno ora".

Poi ha aggiunto sul suo sito ufficiale: "Per Fabian Ruiz il Napoli ha momentaneamente respinto qualsiasi tipo di offerta presentata nelle ultime ore da intermediari vicini a club spagnoli".