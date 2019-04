Pedullà: "In estate nuovo film per Insigne, ma il Napoli si scordi la tripla cifra! Valverde? Meglio alzare l'asticella"

Mercato ma non solo. Anche un'analisi del momento del Napoli, un tentativo di spiegarsi i motivi di una stagione finita praticamente già a metà aprile. Alfredo Pedullà parla di questo ed altro al microfono di Radio Marte: “Sembra che ci siamo accorti il 23 aprile che in organico ci sono dei calciatori poco adatti al modulo di Ancelotti. Le responsabilità del tecnico sono enormi anche perché ha presentato un Napoli svuotato e scarico nelle partite che contavano".

INSIGNE - "Senza polemiche bisogna guardare al bene di tutti. Nell’estate 2019 rispetto a quella precedente, per Insigne, Dybala e Icardi è tutto un altro film. Insigne non credo valga più di 60-70 milioni attualmente, la tripla cifra è fuori mercato. Per verticalizzare come vuole Ancelotti, il Napoli deve cambiare pelle ed è complicato capire le scelte di mercato a giugno se il tecnico non ci dice come vuole giocare il tecnico. Il Napoli è in tempo per ripartire con un nuovo ciclo, ma non è scontato che si vinca".

MERCATO - "Valverde? Con tutto il rispetto, ma alzerei l’asticella. Bakayoko ha costi importanti, ma dipenderà molto dal Milan in Chamspion e dal blocco del mercato del Chelsea che potrebbe anche decidere di tenerlo”.