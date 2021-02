Pedullà: "Italiano? Per ora solo apprezzamenti di ADL. Per il Sassuolo è l'erede di De Zerbi"

Per il sito di William Hill News, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Italiano, tecnico molto stimato dal Napoli: "Da De Laurentiis solo apprezzamenti per ora, il Sassuolo lo ha individuato come il possibile erede di De Zerbi in scadenza. E chissà quanti altri estimatori spunteranno nei prossimi mesi, quando bisognerà individuare un Italiano vero per realizzare i sogni di chi vorrebbe una squadra bella, organizzata, gestita al millimetro, senza alcuna improvvisazione".