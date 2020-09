Pedullà: "Koulibaly-City, non è ancora finita. E Sokratis per ora attende..."

Per Kalidou Koulibaly al Manchester City non è ancora detta l’ultima parola, non è ancora finita, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Certo, la distanza sulla facilità dei bonus e sulla base fissa da dare al Napoli ha fin qui fatto la differenza. Non è una distanza abissale, ma sostanziale. Tuttavia lo stesso club azzurro ha capito che trattenere Koulibaly (contratto fino al 2023) sarebbe una fortuna dal punto di vista tecnico, ma si cercherà di non ripetere lo stesso errore di qualche anno fa con Allan e il Paris Saint-Germain. Ramadani sta lavorando per una nuova offerta, Koulibaly probabilmente sarà titolare domenica a Parma, ma tra Napoli e Manchester City non è ancora finita. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, aspetta ancora. Chissà per quanto ma aspetta".