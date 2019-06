Pedullà: "Koulibaly? Non parte neanche per 170mln, è una questione di principio per il Napoli"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia è stato interrogato sugli esuberi e le trattative in entrata: "Alcuni esuberi rifiutano delle destinazioni o accettano soluzioni migliori. Rog ad esempio viene accostato a dei club italiani, è normale, ma fino a qualche anno fa veniva trattato da club importanti ed ora magari riflette su certe situazioni anche se viene da qualche difficoltà.

Mario Rui alla Roma non ci risulta, ci sono zero possibilità. La Roma vuole fare cassa, quindi serve il pagamento della clausola. Tra entrate ed uscite è ancora una fase di stallo. Difensore? Koulibaly viene accostato a tutti, ma non basterebbero neanche 170mln perché è una situazione di principio per il Napoli. Serve un po' di pazienza per le uscite, poi arriveranno e movimenteranno le entrate".